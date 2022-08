Heelia Sillamaa parim suvetoit perele: see on lihtne ja kindla peale minek!

«Minu suvi läheb väga mõnusalt! Vaikselt küll, nagu koos väikese lapsega ikka. Kuid samas olen saanud ka palju puhata ja Eestimaa peal ringi vaadata. Kõik on väga hästi,» rääkis Heelia Sillamaa raadio Elmar hommikuprogrammis.

Sillamaa lisas, et suvel on mõistagi oluline koht ka heal toidupoolisel. Pere köögilauale kuulub nii ehtne šašlõkk kui ka värske kraam otse peenralt või põõsast. «Mulle meeldib igasugune värske kraam - eriti suvel! Värskeid saaduseid tuleb tõesti suuremates kogustes süüa. Kuid õnneks ma ei pääse ka šašlõkist,» sõnas ta.

«Sellist tõsist vaaritamist on aga hetkel vähem. Mul on suhtumine - lihtsuses peitub võlu, eriti suvel! Ma ei tunne üldse hetkel, et tahan süüa eksootilisi ja keeruliselt valmistatud toite. Kõige olulisemad märksõnad on kodumaisus ja värskus,» mainis ta.

Mida siis Sillamaa oma perele süüa pakub? «Ongi nii, et lähen vanaema kasvuhoonesse ja võtan sealt tomati, kurgi ning tilli. Panen sellele hapukoore peale ja kõrvale läheb värske kartul. See on lihtne aga alati kindla peale minek,» lisas noor pereema.

«Sellele kõigele võib otse loomulikult ka liha kõrvale võtta. Kuna ma olen aga viimaste päevade jooksul nii palju grillinud ja liha söönud, siis tahan piirduda hetkel vaid kartuliga,» märkis ta.

Sillamaa teeb esimesi samme ka taimekasvatajana. «Juba eelmisel aastal asusin tomatitaimi kasvatama. Kuid siis nad tuppa jäidki, sest mul puudus võimalus oma hoovi kasutada. Poja tõmbas paljud taimed siiski akna pealt maha ja saagiks sain täpselt ühe erilise tomati. Muuseas, see maitses imeliselt. Piparmünti ja tilli on mul aga juba oluliselt rohkem,» muigas ta.

«See on tegelikult päris imetlusväärne, mil moel mu vanaema viitsib igal aastal suurtes kogustes erinevaid saaduseid kasvatada. Kuid usun, et alustada tasub vaikselt ja siis samm sammult tööd juurde võtta. Nii nagu minagi - oma paari tomatitaimega. Kui sa alustad kohe suurest kasvuhoonest, siis võib ühel hetkel see esimene entusiasm üle minna ja korraga on siis liiga palju tööd,» rääkis Heelia Sillamaa raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».