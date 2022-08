Arsti sõnul aitab dušš kaalust kaotada ilma, et oleks vaja trenni teha

Kas soovite kaalust alla võtta ilma trenni tegemata? Uus TikToki hullus on julgustanud inimesi kaalu langetamiseks külma duši all käima. Nüüd on tunnistanud ka arst, doktor Zac Turner, et paar külma dušisessiooni nädalas ei teeks paha. Mees rääkis uudisteportaalile news.com.au, et kümblusvee temperatuuri madalamaks keeramisel on mitmeid tervisega seotud eeliseid.