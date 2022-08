HIRMUÄRATAV ⟩ Seni täppi pannud ennustaja: Elizabeth II sureb sellel aastal

Vaid 19-aastane Hannah Carroll pani jaanuaris 2022. aastaks kirja 28 ennustust ja on näinud juba kümmet neist täitumas. Tõeks on saanud näiteks Rihanna lapseootus, Harry Styles’i ja Beyonce’i uued albumid ning Nick Jonase ja Priyanka Chopra lapse saamine.

Neiule on meeltmööda Kardashianite perekond, mistõttu puudutavad mitmed tema ennustused just neid. Carroll oletas muuhulgas, et Khloe ja Tristan Thompson saavad teise lapse. Tema viimane ennustus teostus alles eelmisel nädalal, kui Pete Davidson ja Kim Kardashian lahku läksid ning ta nägi ette ka Kimi ja Kanye Westi suhtedraamat.

Ameeriklannast selgeltnägija rääkis, et tema ennustused saavad alguse kõhutundest. «See on tõesti põnev, kui juhtub midagi, mida olen ennustanud. See on nagu nägemus, mille saan tugeva kõhutunde näol.»

Hannah ei küsi tasu avaliku elu tegelasi puudutavate ennustuste eest, kuid isikliku seansi eest tuleb talle siiski maksta. Naine avaldas, et teenib kuus umbes kaks tuhat eurot. Vaadates paari kliendi fotot, saab Hannah täpselt ennustada tema jaoks olulisi eelseisvaid elusündmusi, alates rasestumisest kuni uue töökoha leidmiseni.

«Inimesed saadavad mulle kogu aeg sõnumeid, öeldes, et mu ennustused on täide läinud, isegi kuupäeva täpsusega,» tõdeb Hannah rõõmsalt.