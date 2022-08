KARJUV EBAÕIGLUS ⟩ Värsketel vanematel ei lubatud oma lapsega kohtuda

Parlamendi õigusvoliniku asetäitja Maija Sakslin leidis, et vanematega on käitutud valesti. Sakslin nentis, et Essotel ei olnud seadusega ettenähtud volitusi, mis keelaks vanematel oma intensiivravis viibiva lapse juures olla. Keeluga rikuti vanemate ja laste põhi- ja inimõiguseid.