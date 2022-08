Väikelaps, kelle kohta on teada ainult tema initsiaalid SE, mängis10. augustil Türgis Kantari külas oma koduaias, kui naabrid äkki tema karjeid kuulsid. Nad tormasid lapsele appi ja leidsid, et tüdruku suus on poolemeetrine madu ja alahuulel maohammustuse jälg.

Laps viidi kiirkorras Bingoli lastehaiglasse, kus ta veetis 24 tundi jälgimise all. Nüüdseks on kinnitatud, et ta on terve ja paraneb.