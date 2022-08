KAS ÕED? ⟩ Suhtes onlyfansitarid, kes kartsid, et neil on sama isa, said DNA testi tulemused

Carley ja Mercedes Kanadast Ontariost on käinud kaks aastat. Mure tekkis siis, kui paljud nende miljonist TikToki jälgijatest märkisid, et nad näevad välja nagu kaksikud. Ja näis, et nad ei pruukinudki selle põhjuseid liiga kaugelt otsida.

Ja alles siis, kui nad oma emadega arutlesid, tundsid nad, et võivad olla veidi lähemal, kui nad algul arvasid. Nende emad arutlesid omavahel oma kunagisi suhteid ja selgus, et nad mõlemad on olnud juhusuhtes ühe ja sama mehega.

Paar, kes arvas, et neil võib olla sama isa, tegi DNA-testi, et välja selgitada, kas nad on poolõed ja lõpuks ometi said nad tulemused teada. Viieks nädalaks, mis tulemuste ootamiseni kulus, panid noored enda suhte pausile.

«See oli väga raske aeg. Muud võimalust ega head lahendust polnudki, kui et püüdsime ennast kumbki pidevalt tegevuses hoida.»

Aga õnneks said nad teada, et nad pole sugulased. «Meil pole ühiseid sugulasi! See on kindlasti eemaldanud palju stressi ja ärevust,» jagasid X-reitinguga modellid avameelselt. «Me ei kujutanud ette, et elaksime oma ülejäänud elu kahtluses ja teadmatuses.»