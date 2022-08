Ellen Kilgas avaldas raamatu oma isast: tema hinge sügavamad kihid on jäänud enamusele varjatuks

Raamat «Peaasi, et oleks kirge!» on autor Ellen Kilgase sõnul südamlik ja värvikas ülevaade ühest humoorikast ja tembutavast poisiklutist, noorest kirglikust muusikust ja artistist, romantilisest, töökast ja andekast mehest. Juttu tuleb mehe edust ja ka eksimustest. Tõnu Kilgas kui sümbol Eesti teatrimaastikul on vaid üks pisike osa tema märkimisväärsest ja säravast elust.