Hiljutisest uuringust selgus, et äratõmmatud lihased ja vaibapõletus on ühed kõige levinumad seksivigastused. Seksi- ja suhteeksperdi Ness Cooperi sõnul on põrutused ja muljumised magamistoas üsna tavalised, kuid neid on võimalik ka vältida.