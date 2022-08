ETTEVAATUST ⟩ Eluohtlik viga, mida mehed oma nahaga teevad

Arst Paul Banwell rõhutab, et asjad peavad muutuma. Tema sõnul on asi suuresti selles, et meeste hulgas pole päikesekaitsekreemi kasutamine normaliseeritud. Naistel on sageli juba tavalises näo- või jumestuskreemis SPF, mistõttu nad ei mõtlegi sellele pikemalt.