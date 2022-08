LIHTNE ÕPETUS ⟩ Staaride juuksur näitab, kuidas teha kauneimat hobusesaba

Naise õpetuse järgi hobusesaba teha pole keeruline, kuid see võtab tavapärasest rohkem vaeva. Kui aga rohkem harjutada, võib seegi minna üsna kiirelt. Hamid kasutab soengu tegemisel kuumakaitsespreid, volüümipuudrit ja spreid, mis muudab juuksed liikuvamaks. Vaja läheb ka lokitange.

Soengu viimistlemisel toonitab juuksestilist, et mõned väiksemad juuksesalgud võivad lendlema jääda. Need jätavad mulje, justkui polekski sa enda juustega liialt vaeva näinud ning need oleks loomulikult täiuslikud. Mida muretuma väljanägemisega juuksed, seda parem!