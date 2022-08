RÄPANE TÕDE ⟩ Häirivalt «puhas» vesi: tolm, tuumatuhk ja laibad liustikel

Esmapilgul oli tunne, nagu oleksin sattunud Katla järve kaldale – vesi mu ees on süsimust ja täiesti läbipaistmatu. Katla on lohe Astrid Lindgeri raamatust «Vennad lõvisüdamed». Aga see must asi mu ees on palju kiidetud puhas liustikuvesi. Otse liustiku igijääst saavad alguse need tumedad mäslevad jõed, mille vesi siia kokku voolab.