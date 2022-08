Kui naine ähvardab mehel midagi küljest rebida, siis ta seda ka teeb. Selles loos toome teieni juhtumid, kes, kuidas ja milliste tegude eest nii karmi kättemaksu said.

Mees ja naine kohtusid sõprade pulmas, Vadim oli sel ajal abielus. Sellegipoolest algas neil kahel afäär ja Vadim tuli oma pere juurest ära. Paar abiellus, kuid kooselu ei õnnestunud: algasid pidevad konfliktid. Aja jooksul mõistis Tatjana, et tema abikaasa oli kaotanud huvi temaga seksida. Õli valasid tulle naabrid, kes pidevalt lobisesid, et mehel on armuke.