SAAB KA PAREMINI ⟩ 5 suurimat viga, miks Su unistused ei täitu?

Unistused on küll ilusad, aga kätte me neid ei sageli ei saa. Miks? Kas teadsid, et paljud meist soovivad küll paremat, aga keskenduvad puudusele? Igatsevad armastust, kuid keskenduvad rahulolematusele. On 5 viga, mida inimesed ei tea, aga mis takistavad soovidel täitumast. Koolitaja ja enesearengu teejuht Dalí Karat juhatab kätte mis need on.