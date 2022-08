PANE END VALMIS ⟩ See sekspoos toob igavesti raju orgasmi

Selles poosis lamab naine selili ja tõmbab põlved rinnale. Partner põlvitab naise ees, paneb oma käed naise tagumikule ja tõmbab selle endale nii kaugele sülle, et saaks vagiinasse libiseda. Kuna tagumik on kindlalt mehe süles, on asend stabiilne, nii et mees saab oma partneri jalgadest kinni hoida, samal ajal kui naine toetab end kätega tema reitele. Kui tasakaal on paigas, võib naine ühe käega või seksleluga kliitorit stimuleerida.

Selle sekspoosi eeliseks on see, et kuna naise vaagen on tõstetud, siis ulatub peenis eriti sügavale, mis soodustab G-tsooni stimuleerimist – seepärast nimetatakse seda asendit G-väeks. See efekt võimendub, kui naine asetab oma jalad partneri rinnale. Kahjuks ei tule seegi, et mõlemad partnerid näevad teineteist suurepäraselt ja saavad seksi ajal hoida silmsidet, kirjutab Cosmopolitan.

Kui poos hakkab ära kurnama, võite selle hõlpsasti vahetada misjonäripoosi või Viini austri vastu.

Mismoodi seksida nagu Viini auster?