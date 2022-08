KUMMALINE ⟩ Helsingi haiglast kadunud surnukeha toodi väidetavalt Eestisse

Helsingi mees sai esmaspäeval matusekorraldajalt šokeeriva uudise: tema juulikuus lahkunud ema surnukeha anti haiglast üle teadmata isikule. Paberitel on kirjas, et surnukeha on kellegi kätte loovutatud, sihtkohaks märgitud Eesti. Mees aga ütleb, et neil pole Eestis sugulasi...