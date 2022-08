HÜVA NÕU ⟩ Niimoodi saad endale alati veatud pikad ripsmed

Meigi puhul on silmad tavaliselt see osa näost, mis kõige rohkem esile tõuseb. Alustades värvilistest lauvärvidest, lõpetades metsikute kulmudega – nii palju on erinevaid viise oma silmi rõhutada. Ent pole võimalik saada kaunist silmameiki ilma hea ripsmetušita.