KURBUS, VIHA, HIRM ⟩ Mis päriselt toimub Eesti kinnistes lasteasutustes?

«Pahad lapsed»

Hiiumaa kinnise lasteasutuse töötajad ütlevad, et teenusele sattunud noorte silmadesse vaadata on südantlõhestav: kurbus, viha, hirm ja pettumus. Tee nende südamesse pole lihtne. Nad ei usalda, nad kardavad, on pettunud – kõiges ja kõigis. Seda suurem on rõõm, kui noor üks hetk oma kaitsemüüri alla laseb ja avaneb. «Nad ei taha tegelikult mitte midagi enamat kui turva- ja kindlustunnet ning armastust, mis on nende eludes olnud olematu. Pole pakutud ja nüüd pole enam pakkujat…» teavad töötajad.

Töötajate sõnul on noored kogu ühiskonna jaoks «kõiges süüdi» ja «pahad lapsed». Seltskond, kellega keegi tegeleda ei taha, oska, viitsi. Nii ongi mugav nad saata KLATi. Mis tegelikult peaks olema viimane koht, kuhu noor kunagi üldse jõuab.

«Ehk kunagi tuleb aeg, mil ühiskond ei kleebi KLAT-i sattunud noortele silte vaid mõistavad, mis on nende elus juhtunud, et nad on niisugusesse olukorda jõudnud,» loodab üks töötajatest. Kuidas sinna jõuda? «See eeldab kogu ühiskonnalt noorte märkamist ja aitamist. Juba palju varem, kui tema mured kasvavad nii suureks, et teisiti kui KLATi suunates enam ei saa.»