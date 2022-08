HEA TEADA ⟩ Millal tohib hakata beebile vett andma?

Nimelt on väga lihtne anda imikule kogemata liiga palju vett juua, mis võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme, näiteks veemürgistust. Viimase tõttu on oluline oodata, kuni laps on vähemalt kuus kuud vana, enne kui talle vett anda. Enne seda pole beebi neerud piisavalt arenenud, et õigesti vett filtreerida. Pooleaastase beebi neerud peaksid aga olema piisavalt arenenud, et anda talle vett ilma liigse mureta veemürgistuse pärast, ütles lastearst Natasha Burgert väljaandele HealthDigest.