Mart Sander leiab inspiratsiooni ja teotahet kõikjalt: küll hauas jõuab puhata

Sander leiab, et suurem osa loomingust sünnib teadlikult. «Väga harva juhtub seda, et vaene kunstnik rähkleb kusagil inspiratsiooniküünises...külmas, näljas ja ise pihib oma muusikasse. Okei, võibolla Valgre puhul oli see nii. Kuid tegelikult on muusika ikkagi toode. Autor mõtleb oma teose läbi ja teab, et kuulaja ning vaataja tahab uskuda, et kunstnik pihib just talle. Tegelikult ju nii siiski pole. Need tohutud popstaarid, kes jätavad mulje, et on vaesed hipsterid ja lihtsad inimesed - me teame ju, et nende kodud on väärt kümneid miljoneid ning nad sõidavad ringi uhkete limusiinidega. Mis teha, tarbija tahab sellest kõigest petetud saada. Sama on ka meediaga. Kui näed pealkirju stiilis «siiralt aus pihtimus», siis tegelikult saad aru, et see on lapsik. Inimene ei lähe ju ise turuplatsile võõraste ette oma hinge lõhki käristama,» mõtiskles ta.