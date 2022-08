6 SAMMU SPIKKER ⟩ Kõige kiirem ja seksikam moesoeng, mida siiani proovinud oled

Kolm suurt plussi selle moesoengu juures - see on imelihtne, seksikalt sasine ja jätab mulje, et juukseid on palju rohkem kui neid tegelikult on. Kõik, mida seongu tegemiseks vajad, on üks pisike, tasku mahtuv abimees. Moeasi nullindatest võiks eesti keeli kana nime küünisklamber. Selline suuremat sorti juukselõks, millel küüned küljes ja mille pähe seadmisega saab tõesti igaüks hakkama.