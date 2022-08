Serena Williams lõpetab tennisistikarjääri: see on raske südamega tehtud otsus

Äsja teatas 23-kordne grand slam'i võitja, et kuigi püüab US Openil võita, on tema jaoks aeg liikuda teises suunas.

«Elus tuleb aeg, mil peab edasi minema,» postitas Williams Instagrami pildi enda Vogue'i kaanefotost, pealkirjaga: «Serena hüvastijätt. Ma olen hüvastijätmises kohutav».

«Lahkuda on alati raske, kui sa midagi nii väga armastad. Mu jumal, kuidas ma tennist naudin! Aga nüüd on aeg lahkuda, et keskenduda emaks olemisele ja oma vaimsetele eesmärkidele ja lõpuks avastada küll veidi teistsugune, kuid samuti põnev Serena. Sellegipoolest kavatsen järgmiseid nädalaid nautida.»

Naine avalikustas uudise, kui võitis esimese üksikmängu 430 päeva jooksul. Oma esimese üksikmängu üle aasta mängis ta juunis Wimbledonis, kaotades prantslanna Harmony Tanile. Pärast mängu vihjas Serena, et võib mängida 29. augustil algaval US Openil koduplatsil.

Williams rääkis Vogue’ile: «Mulle ei ole kunagi meeldinud sõna «pensionilejäämine». See ei tundu mulle kaasaegse sõnana. Olen mõelnud sellest kui üleminekust, aga tahan olla tundlik sõna kasutamise suhtes, mis tähendab midagi väga konkreetset ja olulist ühele kogukonnale. Võib-olla on parim sõna selle kirjeldamiseks, mille poole hetkel püüdlen, «evolutsioon». Ma olen siin, et öelda, et ma astun tennisest sammu eemale, teiste minu jaoks oluliste asjade suunas.»