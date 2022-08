Suri Jaapani moelooja Issey Miyake

Oma uuenduslike stiililahenduste ja parfüümide poolest tuntud Miyake lõi ülemaailmse moebrändi, disainides muuhulgas Steve Jobsi kuulsa kõrge kaelusega džempri. Miyake töötas oma pika karjääri jooksul teadaolevalt traditsiooniliste ja kaasaegsete moetehnikatega. Ta suri reedel maksavähki ja matused on juba toimunud, vahendab Jaapani meedia.

Mees ei soovinud sellel teemal täiskasvanuna rääkida ja kirjutas 2009. aastal New York Times’is, et ei taha, et teda teataks kui «aatomipommi üleelanud disainerit».