Paljud uuringud on näidanud, kuidas väike kogus alkoholi võib olla kasulik. Räägitakse isegi, et väike kogus alkoholi paneb näiteks võõrkeeli paremini valdama ning mõõdukas alkoholitarbimine parandab immuunsüsteemi. Kuigi inimesed leiavad alkoholi tarvitamiseks mitmeid mõjuvaid põhjuseid, ei tohiks uue uuringu kohaselt igaüks seda üldse juua.

Nimelt näitavad värsked uuringud, et alla 40-aastastel pole soovitatav alkoholi suu sissegi võtta. Noored ei saa alkoholist tervisele kasu, seega ei tohiks seda üldse juua. Uuringud näitasid, et alla neljakümnestel võib alkoholi joomine hoopis vaimse tervise probleeme tekitada, kirjutab The Independent.