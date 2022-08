Naine rääkis, kui olulised on üle 50-aastastele naistele korrapärased orgasmid, sest need hoiavad noorena ja aitavad kauem elada.

Marisa Peer on Rapid Transformational Therapy asutaja – ravi, mis ühendab hüpnoosi ja hüpnoteraapia, et aidata klientidel oma elu muuta. Lisaks sellele, et ta on rohkem kui 30 aastat aidanud inimesi, sealhulgas Hollywoodi kuulsusi, kuningaperede liikmeid ja sporditähti, on ta ka kvaliteetse seksi eestkõneleja.