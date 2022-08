Millal peaks vanad aluspüksid minema viskama?

TikToki kasutaja Kitty Chemist ehk Casaundra soovitab iga kuue kuni üheksa kuu tagant vanad alukad minema visata ja uued osta. Põhjus: väidetavalt on muidu suurem risk võimalike infektsioonide tekkeks. Varem kannatas ta ikka ja jälle seene käes, mida üritas ravimite ja toitumise muutmisega kontrolli all hoida, kuid asjatult. Seejärel taipas ta, et põhjuseks on tema aluspesu.