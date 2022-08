VEIDER VÕI GENIAALNE? ⟩ Anne Hathaway ootamatu tegu sünnipäeval jättis külalised õhku ahmima

Anne Hathaway astus üles Kelly Clarksoni saates, kus tuli jutuks hiljutine sünnipäev. Naine rääkis, kuidas suutis külalistes niivõrd suure üllatusmomendi tekitada, et pidu korraks seiskus. Anne tunnistas, et seda on varemgi juhtunud, kuid mitte positiivsetel põhjustel. Seekord püüdis külaliste tähelepanu viis, kuidas Hathaway tassikooki sõi.

«Ma ei mõistnud, et see meetod on ebatavaline, kuni tegime sünnipäevaks tassikooke. Parasjagu möllas omikroni tüvi, nii et me ei saanud ühist kooki süüa,» rääkis Anne. Tuli välja, et talle meeldib tassikooki süüa, pöörates kreemine osa koos õhukese koogikihiga tagurpidi, moodustades tassikoogivõileiva. Selle söömistehnika eelis on vältida võikreemi sattumist näole, eriti kui tegemist on avaliku üritusega.