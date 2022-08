HEA VÕI HALB? ⟩ Just nii mõjutavad suunamudijad Eesti noorte ostukäitumist

Teine tähtis suunamudija tunnus oli tema mõju. Enamjaolt oldi nõus, et suunamudija on see, kellel on võimu oma tegevuse, käitumise ja olekuga teisi mõjutada. Olgu selleks siis ostukäitumise mõjutamine või kasvõi tervisliku eluviisi poole suunamine.

Oluline on märkida, et mitte ükski uuringus osaleja ei arvanud, et ta suhtuks suunamudijasse negatiivselt. Mõnel juhul arvati isegi, et nende olemasolu on kindlasti vajalik.

Noored ja nende kogemused seoses suunamudijate reklaampostitustega

Ainult üks osaleja nentis, et ta ei oska müügipostitust tavapostitustest eristada. Teised olid aga kenasti kursis erinevate märgetega, mis reklaampostitusele vihjavad. Levinuim neist on #ad. Samuti öeldi, et reklaampostitused, mis sarnanevad suunamudija tavapostitustega, on täiesti vastuvõetavad. Oli arvamusi, et toodete ja teenuste reklaamimine on normaalne, sest see käib suunamudija töö juurde.

Noortele meeldis, et tänu suunamudija toodete tutvustustele said jälgijad teada uutest toodetest ja nende omadustest ilma, et peaksid ise esmalt selle peale raha kulutama. Seejuures oldi ühisel arvamusel selles osas, et toote head kvaliteeti näitab see, kui suunamudija tutvustab toodet, mille reklaamimise eest talle makstud ei ole.

Kas suunamudija mõjutab Eesti lapse ostukäitumist?