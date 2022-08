ARMASTUS OTSAS? ⟩ Kim Kardashian ja Pete Davidson läksid lahku

Teada on, et põhjuseks polnud tüli ning paaril on siiani armastavad ja head suhted. Pete on veetnud suve Austraalias, töötades filmi «Wizards!» kallal. Mis puutub Kimi, kulub tal palju aega nelja lapse – Northi, Psalmi, Chicago ja Sainti – kasvatamisele eksabikaasa Kanye Westiga. Suhte ajal jõudis Pete samuti lastega tutvust teha ning astuda üles Kardashianide saates.