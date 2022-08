TASUB TEADA ⟩ Kas raseduse ajal tohib seksida misjonäripoosis?

Rasedana tunduvad paljud asjad riskantsed, mida varem oled korduvalt ja mõtlemata teinud. Sulle võib tunduda, et väikseimgi vale liigutus võib tekitada mingeid hirmuäratavaid tüsistusi sinu sees kasvavale lapsele. Võib tekkida ka küsimus, kas seks raseduse ajal on ohutu? Kas iga sekspoos on turvaline?