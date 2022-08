Salakavalad päevade sümptomid, millest sa ei pruugi teada

Mõned kõige tavalisemad sümptomid on akne, väsimus, unetus, valulikud rinnad, kõhukrambid, puhitus, meeleolu kõikumine, pea- ja alaseljavalu. Neid põhjustavad hormoonid, mis kõiguvad kogu menstruaaltsükli jooksul. Kuid mitte ainult. Depressiooni ja halba und põhjustab vähenenud serotoniini ja dopamiini tootmine ajus – see juhtub koos östrogeenitaseme langusega. Ka elustiil võib sümptomeid halvendada. Ühes 2018. aasta uuringus leiti, et alkohol süvendab PMSi sümptomeid.