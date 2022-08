Iga naine teab, kui tähtis osa elu korraldamisel on peapesugraafikul. Kahjuks on väga sage, et hoolimata ettevalmistustest on pärast selle protseduuri läbiviimist lüüasaanud tunne. Allpool on kirjas kõige tavalisemad vead, mis teevad peapesupäeva nii stressirohkeks.