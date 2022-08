HOIA END JA LAPSI ⟩ Vanglas töötanud naine jagab ettevaatusabinõusid, mida tavaelus kunagi teha ei tohi

Pärast arvukaid dokumentaalfilme ja telesaateid, näiteks «Prison Break» ja «Orange Is The New Black», paelub inimesi üha enam tõeline kuritegevus ja elu vanglas. Arutletakse, kui palju filmide sisust on tõene ja kui palju muudetud. Kahtlemata on seal killuke tõelisust alati sisse põimunud.