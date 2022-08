Kristel Aaslaid päriselt politseinikuks ei hakkaks, komöödiasarjas aga küll

Uue sarja pealkirja ei julgenud Kristel Aaslaid veel otse-eetris nimetada: «Kui ma siin hommikul mingisugise pealkirja, mis pärast tõeseks ei osutu, välja lobisen, siis ma igaks-juhuks ei ütle.» Seriaali sisu oli ta aga hea meelga nõus avama. Kaks täiesti vastandlikku preilit on sunnitud koos töötama ja väga erinevaid juhtumeid lahendama. Politseiniku tööd ülimalt tõsiselt võttev konstaabel Kadri (Kristel Aaslaid) ja oma hea välimuse ning naiselike võludega osavalt manipuleeriv uustulnuk Doris (Grete Kuld) tahavad üksteisele tõestada, et just nende meetodid aitavad meeste maailmas kõige paremini karjääri teha.

Kristel Aaslaid pole korravalvuritega pidanud elus kokku puutuma suurt rohkem, kui kunagi teismelisena Kuressaares nende eest ära joostes. Eks satuti sõpradega linna peal veidi hoogu ja nii keegi politseinikud korda majja lööma kutsuski. «Muidu olen olnud väga korralik!» lisas Aaslaid kiirelt. Inimesi maha väänata näitleja ei oska ja pakub, et las seda teevadki need, kes tunnevad päriselt kutsumust. Kuna tegemist on väga raske ja vastutusrikka ametiga, loodab Aaslaid, et ta päriselu ametivendadele ja -õdedele häbi ei tee ning on alati valmis kuulda võtma nõuandeid, õppima nippe ja trikke. Naerdes leidis ta veel ühe põhjuse, miks ta päriselt kunagi politseinikuks ei hakkaks: «Relv on nii raske!»