ETTEVAATUST ⟩ Sotsiaalmeedias kulutulena levival juuksetrendil võivad olla tõsised tagajärjed

Videos määrib naine oma juustele glükoolhapet ja väidab, et see rutiin aitas tal kahe kuuga oma pea kõõmavabaks saada. «See nipp töötab nii kõõma kui ka ketendava peanaha puhul,» seisab video pealkirjas.

«Näohoolduseks mõeldud hape võib olla ohtlik, kui te ei uuri esmalt selle tugevust. Peate leidma õige tugevuse või riskite oma peanaha põletamisega,» selgitas ta ning lisas: «Glükoolhappe tugevus sõltub suuresti selle kontsentratsioonist ja pH tasemest – mida madalam on pH tase, seda tugevam see on. Enamik ostjatele saadaolevaid glükoolhappeid on alla 10 protsendi, kuid mõnel võib olla võimalik saada veebist kuni 70-protsendilise kontsentratsiooniga happeid. Seda tugevust peaksid kasutama ainult spetsialistid kliinilises keskkonnas, et ravida äärmuslikke nahaprobleeme, sest kogenematu kasutamine põhjustab kergesti keemilisi põletusi.»