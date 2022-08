Peaaegu iga päev ilmneb sotsiaalmeedias mingi uus veider trend, mis lubab, et nüüd jäävad küll kõik nahaprobleemid igaveseks minevikku. Üpris raske on eristada kiiresti mööduvaid trende ja meetodeid, millest ka päriselt mingit tolku on. Siin on mõned näiliselt ebatavalised trikid, mille kohta on tõestatud, et need kingivad terve ja särava naha.