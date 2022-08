Naine vedeles üle kahe aasta surnuna korteris. Kuidas see võimalik on?

61-aastane meditsiinitöötajana leiba teeninud Sheila Seleoane leiti oma kodust surnuna. Naise surnukeha lebas diivanil üle kahe aasta, enne kui ta sealt leiti. Kõige kummalisem on see, et 2019. aastal surnud naise vastu ei tundnud huvi naabrid, töökaaslased, politsei ega ka korteri üürileandja, kus naine elas. Praegu uuritakse, kuidas sai juhtuda, et naine jäi nii pikaks ajaks märkamata.