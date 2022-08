ÜLLATAV FAKT ⟩ Printsess Diana oli sellest kuulsast mehest sisse võetud

1991. aastal väisas Diana Londonis muusikali «Stepping Out» esilinastust, kus peaosa mängis Liza Minnelli. Kuninglik perekond läks hiljem The Langhami hotelli järelpeole, kuid Diana oli juba varem Lizaga hea sõber. «Mul oli õnn pidada printsess Dianat sõbraks. Esimest korda tutvustati mind talle siis, kui ta pärast ühte Londoni kontserti lava taha tuli,» rääkis nüüd 76-aastane Minnelli. Mõlemal naisel oli elus arvukalt isiklikke probleeme, kuid Diana näis Lizaga kohtudes alati rahulik ja tasakaalukas. Minnelli ütles, et neil polnud Dianaga vesteldes ühtegi tabuteemat: sõbrannad rääkisid kõigest päikese all toimuvast. «Diana tuli minu hotelli ja sõime kahekesi koos lõunat. Ma usun, et see meeldis talle. Minule väga meeldis,» rääkis Minnelli.