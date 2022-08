SÜDAMLIK LUGU ⟩ 77-aastane naine kohtus vanadekodus oma unistuste mehega

77-aastane Mary lausa õhkab rõõmust ning teatab, et kohtus oma unistuste mehega ja on väga õnnelik. Ka Derek peab oma väljavalitut parimaks. Paar veedab palju aega koos: armastajad tantsivad (kui jalad kannavad), joonistavad ja laulavad.

«See oli armastus esimesest silmapilgust. Ta on kõik, mida ma eales soovinud olen,» ütles Mary ja lisas, et elu võib vahel raske olla, kuid ta sai oma täiusliku mehe.

Et oma armastust veelgi enam kaunistada, otsustas paar asja ametlikuks teha. Turrell ja Brown abiellusid hooldekodus töötajate ja sugulaste juuresolekul, vahendab Metro .

«See oli esimene pulm, mille oma hooldekodus pidasime ja meil on hea meel, et kaks meie elanikku on leidnud oma elus armastuse korraga, kui teised seda tavaliselt enam ei otsi,» ütles hooldekodu juhataja Carol Boyce-Flowers.