Ansambli Naised Köögis iga kontsert on eriline

Plaadiesitluskontserdid on alati pisut teistsugused, sest nendel saab kavva lisada uusi lugusid ja mängida kõike, mis värskelt sündinud. See tähendab esinejatele hoopis teise hingevärinaga ülesastumist. «Uute lugude rahva kätte andmine on eriline. Sa oled loomingu valmis saanud ja siis annad selle kuidagi ära,» kirjeldas Kairi Leivo tundeid enne värske materjaliga kuulajate ette tulemist.

Tegelikult on ansamblile Naised Köögis iga kontsert eriline, sest laulud, mis «köögiseminaridel» enda tarbeks luuakse, on mingis mõttes väga isiklikud. Samas püüavad nad lugusid luues jõuda üldisema tuumani ning leida suuremat üldistust kõikidest asjadest, mis neid endid parasjagu puudutab. Nii ongi näiteks uue plaadi nimilugu “Kordub kõik all päikese" suur ja lüüriline jutustus emast, kelle laps on ootamatult üle pea kasvanud. See on vanema mõtisklus sellest, kuidas on elu küll niimoodi läinud, et ma alles ise olin teismeline, aga nüüd hulgub poeg tänavail öösiti ringi, ei vaata isegi tagasi ega ütle head aega.