TASUB TEADA ⟩ Kuidas filtritega pildistamine mõjutab meie vaimset tervist

Peaaegu igal sotsiaalmeediarakendusel on filtrid. Kuigi paljud neist on üsna süütud ja lõbusad, muudavad teised inimeste nägu radikaalselt.

Filter võib muuta teie silmade värvi, teha nina väiksemaks, salendada nägu ja kuvada huuli täidlasematena. Rääkimata sellest, et need eemaldavad vistrikud ja kortsud ning siluvad näonahka.

Välimust muutvate filtrite mõju vaimsele tervisele

Filtritega piltide tegemine võib põhjustada selfie-düsmorfia. See vaimne seisund on sotsiaalmeediast põhjustatud rahulolematus iseendaga. Wall Street Journali aruandest selgub, et 32 ​​protsenti teismelistest tüdrukutest tunneb end oma keha pärast halvasti ning Instagram teeb nende enesetunde veelgi halvemaks. Mõnel uuringus osalejal oli enesetapumõtteid, mis võisid olla seotud Facebooki ja Instagrami kasutamisega.

Filtrid panevad inimesi kaaluma plastilist kirurgiat

Paljud inimesed tahavad välja näha sellised nagu nad on kasutades filtreid. Selle saavutamiseks lähevad nad ilukliinikusse, tagataskus endast filtriga tehtud või photoshopiga töödeldud pilt.

Filtrite kasutamine mõjutab enesehinnangut

Enamikul filtreid kasutavatel inimestel võib olla madal enesehinnang ja üsna palju ebakindlust.

Kui teil on madal enesehinnang, siis filtritega tehtud pildid ainult tugevdavad tunnet, et teie välimuses on midagi valesti ja saate parem välja näha. Kaasa ei aita ka see, et sotsiaalmeedias pälvime enim komplimente just töödeldud piltidega.

Ebarealistlikud ilustandardid

Liigne sotsiaalmeedia kasutamine põhjustab meie ilustandardite muutumist. Me kadestame kuulsusi, kes näevad piltidel välja suurepärased, peaaegu et täiuslikud. See süvendab meie elu ja kehaga rahulolematust, me ei mõtle, et ka nende pildid on sageli tugevasti töödeldud.

Mis on lahendus?

Postitage rohkem pilte endast oma loomulikus olekus – koos n-ö vigadega. Nõustudes, et sotsiaalmeedia standardid on liialdatud ja ebarealistlikud, saame vabaneda täiuslikkuse mõtteviisist.