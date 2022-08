6 märki, et sa oled lootusetu romantik

Kuus märki, mis aitavad kindlaks teha, kas oled lootusetu romantik või mitte.

1. Sa ei näe punaseid lippe enne, kui suhe hakkab allamäge minema

Lahkumineku treener (jah, selline asi on olemas) Kendra Allen ütleb, et lootusetuid romantikuid kannab kaasas armastuse vool ja nad kipuvad ignoreerima isegi väga silmatorkavaid punaseid lippe. Nad jätavad tähelepanuta hoiatusmärgid või võimalikud probleemid. Seda, et midagi on valesti, märgatakse tihtipeale alles siis, kui ei suudeta enam tülitsemist lõpetada.

2. Sa armud kiiresti ja sügavalt

Mõnikord tõmbab meid idee oma partnerist, mitte partner ise. Sellele viitab olukord, kus inimesel tekib tugev kiindumustunne juba enne, kui esimene kohting on läbi. Ta on naljakas, meeldiv ja tal on ilus naeratus? Toredad omadused igal juhul, kuid ainuüksi nende pärast ei tohiks sa oma peas pulmakelli kuulda.

3. Sa unistad armastusest ja abielust – PALJU

Sul on pulmad algusest lõpuni planeeritud, ainult partner on puudu? Kui nii, siis oled sa lootusetu romantik.

4. Sul kohe üldse ei vea suhetega

Lootusetud romantikud kipuvad sattuma mürgistesse suhetesse. Seda seetõttu, et mürgised suhted on alguses sageli muinasjutulised. Kui midagi on aga liiga hea, et tõsi olla, siis tavaliselt see polegi.

5. Leiad end ühepoolsetest suhetest

Hea suhe peaks olema kahesuunaline tänav, 50-50. Kui see on aga 60-40 või 70-30 ja sina teed suhtes rõõmuga ära kogu raske töö, siis on see jällegi märk, et oled lootusetu romantik.

6. Miski muu ei loe