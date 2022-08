SUUR GALERII ⟩ Kirvetöö ja siniseks löödud silmad - tõeliselt hea pidu!

Kohaliku muusikamaitse väsimatud avardajad ja üllatajad Siim Nestor ja Raul Saaremets said Sõru Saundiga taas korraliku märgi maha pandud. Siinkandis pole olemas teist festivali, mis oleks heliliselt, lavaliselt ja ka publiku poolest sama põnev. Ja see pole sugugi ülearu heldelt öeldud! Kes on kohal käinud, see teab.

Tantsi tunde järjest

Millised uued tuuled puhuvad alternatiivsema elektroonilise muusika maailmas? Üllatusi on seal särisevalt palju! Hea uudis on näiteks see, et nüüd võib tõesõna tundide kaupa jutti tantsu vihtuda, sest jaksab! Värskes kaleidoskoobis leidub varasemate rajude tehcno mürinate ja breakbeatide kõrval ka rahulikuma tempoga rütme. Maailma vallutav uus lemmik on Aafrikast alguse saanud Amapiano, kus deep house sugemed saavad kokku mahlakate ja mitmekõlaliste musta mandri trummipartiidega. Esmakordselt jäi see mulle kõrva Roheneeme saartel ja röövis kohe südame. Sõru Saundil pakkusid erakordselt mõnusa groove'ga Amapiano seti Siim Nestor ja Raul Saaremets Hiiumaa suvesoojas öös. No selline toores rõõm, et kuklakarvad tõusid püsti!