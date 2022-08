Näppad mehe raseerijat? Põhjus, miks see pole hea mõte

Ehkki karvapositiivsus õitseb, soovivad paljud inimesed hoida suvehooajal jalad, kaenlaalused ja bikiinipiirkonna siledad. Kosmeetikutel on vahatamisega käed tööd täis, kuid endiselt on populaarne viis soovimatute karvade eemaldamiseks raseerimine. Sageli eelistavad naised selleks näpata meeste raseerijaid, sest need on odavamad. On neil peale värvi ka mingit tehnilist vahet?