KAHETSUSVÄÄRNE LUGU ⟩ Shakirat ähvardab 8-aastane vanglakaristus

Shakirat, kelle täispikk nimi on Shakira Isabel Mebarak Ripoll, süüdistatakse Hispaania valitsusele 14,5 miljoni euro vääringus maksude maksmata jätmises. Väidetavalt hoidus lauljatar nendest 2012. aastast 2014. aastani, veetes suurema osa ajast Hispaanias. Prokurörid taotlevad lisaks 24 miljoni euro suurust trahvi.

Shakira vastu on esitatud kuus süüdistust. Laulja lükkas tagasi prokuröride pakutud kokkuleppe, otsustades selle asemel kohtuprotsessi kasuks.

Tema esindajad on olukorda kommenteerinud, öeldes, et Shakira on alati koostööd teinud ja seadustest kinni pidanud, näidates üles laitmatut käitumist üksikisiku ja maksumaksjana. Nemad süüdistasid jällegi Hispaania maksuametit tema õiguste rikkumises.