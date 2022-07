Naine räägib oma elust karvase rinnaga ja miks ta lõpetas raseerimise

Estheri ebakindlus oli nii suur, et ta lõpetas oma ujumistreeningud, kuna ei tahtnud pidevalt raseerida või vahatada, sest see oli ebamugav ning ta oli tihti hädas raseerimise järgselt sissekasvanud karvadega.

Alles 2019. aastal Bali reisil otsustas Esther, et nüüd aitab ja ta lõpetas karvade eemaldamise. Maailmas ringi rännates mõistis Esther, et naiste ilustandardid on pidevas muutumises ja on maailma erinevates kohtades täiesti erinevad.