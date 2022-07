USA võimud arvavad, et neil on õnnestunud leida Fabergé muna Vene oligarhile kuuluvalt jahilt, mis on kinni peetud San Diego sadamas.

Kuigi julgeolekutöötajad ei täpsustanud, millise luksusjahiga on tegu, viitab kõik Amadea-nimelisele alusele, mille maksumus on 300 miljonit dollarit ja mille omanik on Vene oligarh Suleiman Kerimov, kelle suhtes on kehtestatud sanktsioonid seoses Vene-Ukraina sõjaga.