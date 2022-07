Pool sajandit maailma seksikaima mehe embuses

Kui tavainimeste maailmas peetakse abielu küpsuseks 25 aastat, siis Hollywoodis on see kõige rohkem viis aastat. Selleks ajaks on paaril juba «ületamatud erimeelsused». Seega on pea et kurioosum filmimeka legendide Paul Newmani ja Joanne Wood­wardi kooselu, mis kestis 50 aastat. Värske dokumentaalseeria «The Last Movie Stars» on süvenenud kahe ekraanistaari eraelusse ja leidnud sealt üht-teist vastuolulist.