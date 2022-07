Untsakad tähistavad folgil oma 30. sünnipäeva

Üle 11 aasta valmivale plaadile jõuab arhiividest leitud materjali ja ka päris uusi, omaloomingulisi lugusid. Põldsepa sõnul on nad pärimusmuusikast nii läbi imubud, et kui teha aastal 2022 sõbra sõnadele reilender, siis saab sellest tulevikuks pärimuslugu missugune. Lood valmivad võrreldes varasemaga pikalt. Kui omal ajal oli stuudios väga palju aega ja muusikaline põlemine just seal toimuski, siis nüüd on kõigil Untsakate liikmetel aktiivne elu ka väljaspool bändi. Kõnekas fakt on ju seegi, et nende ansmblis on 3 muusikakooli direktorit. Untsakate päris sünnipäevaks, 15. oktoobriks on uus plaat aga kindlasti valmis.