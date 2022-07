USA geistaar sai ahvirõuged: koroona oli selle kõrval kökimöki

Mees on enda sõnul ahvirõugeid juba üle poole kuu põdenud, sealjuures toonitades, et tema haigus kulgeb isegi üsna leebete sümptomitega.

Ta kirjeldab, et ei saanud alguses õieti süüagi, sest näkku tekkinud villid põhjustasid kohutavat valu. Nüüd, 18-ndaks päevaks on olukord siiski mõnevõrra paranenud. Ta avaldas, et kui tal on ebamugavusi esinenud vaid söömisel, siis mõnel ta tuttaval on lööve kusitil ja pärakus, mis muudab tualetis käimise piinarikkaks.