PROOVI JÄRELE ⟩ Uus moeröögatus on valged kummituskulmud

Viimastel aastatel on domineerinud puhmas loomulikud kulmud, kuid vaikselt on hakanud puhuma uued tuuled. Nagu on tagasi 1990-ndate ja 2000-ndate riidemood, on ka kulmud ajamasinasse hüpanud ning hõrenema hakanud, julgeimad haaravad pleegitusvahendi järele.